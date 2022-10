Inflationsbekämpfung Als der rote Bundesbank-Chef dem Liberalen Lindner den Rücken stärkt

Immerhin wirkt es in dem einstündigen Gespräch mit den Journalisten so, als wären die beiden zumindest in Fragen der Geldwertstabilität und Krisenbekämpfung eng zusammen. Nagel stellt Lindner ein gutes Zwischenzeugnis aus im Kampf gegen die dramatische Inflation, die gerade die Schwelle von zehn Prozent übersprungen hat. Die Finanzpolitik müsse in dieser kritischen Phase „solide“ sein.