Inflationsrate gesunken Der Kampf gegen die Inflation muss weitergehen

All jene Notenbanker in der EZB, die den aktuellen Zinserhöhungszyklus lieber heute als morgen beenden möchten, sollten sich die Daten zur Entwicklung der Geldmenge anschauen. Deren Wachstumsrate hat sich zuletzt zwar entschleunigt. Doch befindet sich – quasi als Altlast aus der Geldflut, die die EZB in der Pandemie losgetreten hat – noch immer viel zu viel Geld im Umlauf. Gemessen an der zur preisstabilen Finanzierung der Gütermenge benötigten Geldmenge, zirkuliert etwa 20 Prozent zu viel Geld in der Währungsunion. Das Inflationspotenzial für die nächsten Monate und Jahre ist daher hoch. Zumal die preistreibenden Impulse von der Kostenseite durch die Deglobalisierung, die Dekarbonisierung und die Demografie eher zu-, statt abnehmen.