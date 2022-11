Preise: Die Inflation ist noch lange nicht besiegt

Nils Jannsen, Konjunkturforscher am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, erwartet, „dass der Gipfel bei der Inflation bald erreicht ist“. Aufatmen können die Verbraucher deshalb aber nicht. Denn die Preise werden weiter steigen. Und das schneller als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. „Es ist noch viel Inflationsdruck in der Pipeline“, sagt Hans-Werner Sinn, der ehemalige Chef des ifo-Instituts. Der Kostenschub, dem die Betriebe seit Monaten ausgesetzt sind, werde erst nach und nach in den Preisen an die Verbraucher weitergegeben.