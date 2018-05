Iran: Trumps „schwerster und folgenreichster“ Fehler – deutsche Politik ist alarmiert

Düsseldorf, BerlinDeutsche Außenpolitiker schätzen die Entscheidung der USA, sich nicht weiter an das Iran-Abkommen zu halten, als dramatisch ein. Roderich Kiesewetter warnte: „Wir stehen am Vorabend einer krisenhaften Entwicklung“, sagte der CDU-Außenpolitiker. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Vorabend einer kriegerischen Entwicklung stehen.“