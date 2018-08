Islamistischer Gefährder: Gewerkschaft der Polizei warnt vor Rückkehr von Sami A.

Bochum/BerlinNach der Rückkehr aus Nordafrika könnte der zu Unrecht abgeschobene Islamist Sami A. nach Einschätzung der Polizei die Gelegenheit nutzen und abtauchen. „Natürlich muss er auch damit rechnen, dass er in zweiten Verfahren erneut abgeschoben wird“, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Arnold Plickert, am Donnerstag in Berlin. Dass er die verbleibende Zeit bis zu einer Gerichtsentscheidung zu einem Anschlag nutzen könnte, sei nicht vom Tisch zu wischen.