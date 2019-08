IW-Studie zu bedrohten Regionen Was die Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse tun könnte

Damit Menschen in wirtschaftsschwachen Regionen aber Unterstützung bekommen, damit der Zusammenhalt zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West zwischen Alt und Jung nicht zerbröselt, machen die Ökonomen und Regionalforscher in ihrer fast 300 Seiten umfassenden Studie nun allerlei Vorschläge. Die setzen an drei Punkten an: bei der Wirtschaftsleistung, der Demografie und der Infrastruktur. Wenn da nichts geschieht, so die Ökonomen und Regionalforscher, wird es schlimmer und das Gefühl des Abgehängtseins verschärft sich. Sie machen die Vorschläge aber auch mit dem Wissen um knappe Etats und beleuchten Förderprogramme, die in der Vergangenheit zwar Geld, nicht immer aber den Aufschwung gebracht haben.