Julia Klöckner „Ritter-Sport-Kreation mit Kakaozucker ist Schokolade“

Grundsätzlich hält Klöckner an der Lebensmittelbuch-Kommission fest. Die steht in der Kritik, weil sie neue Produkte an denen misst, die bereits im Supermarkt-Regal stehen. Attraktive Namen sind belegt von wenig gesunden Produkten. Wer weniger Zucker in die Marmelade tut, muss das Fruchtaufstrich nennen. Fleisch-Alternativen heißen „veganer Aufschnitt nach Salami-Art“: „Es ist ein schneller Reflex, das als konservativ abzustempeln. Es geht ja vor allem auch darum, das Verwirren oder Täuschen von Verbrauchern zu verhindern“, sagt Klöckner. Die erwarteten bestimmte Zutaten in einem Produkt: „Einiges muss sicher an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Aber es gibt gute Gründe, warum es solche Vorgaben gibt und warum alle Marktbeteiligten in einer unabhängigen Kommission zu Wort kommen. Der Staat wird nicht die Rezepturen vorgeben. Davon halte ich nichts.“



