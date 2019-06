Juso-Chef: Kühnert sieht Seehofers Äußerung als „Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit“

Seehofer hatte am Donnerstag mit Blick auf die Verabschiedung des Datenaustauschgesetzes gesagt, er habe die Erfahrung gemacht: „Man muss Gesetze kompliziert machen. Dann fällt das nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt.“ Seehofer lachte zwar zwischendurch, erntete aber für seine Worte viel Kritik.