Kalkutta, Venlo und Wien Was macht eine nachhaltige Großstadt aus, Herr Bürgermeister?

In Venlo arbeiten wir an innovativen Baukonzepten. Mit dem neuen Verwaltungsgebäude haben wir ein Paradebeispiel für ein nachhaltiges Gebäude der Zukunft entworfen. Jahrelang lag der Fokus auf Schuld und Reduzierung. Weltweit wurden von den Städten Milliarden von Euro darin investiert, Gebäude perfekt abzudichten. Das hat Heizkosten minimiert, auf der anderen Seite ist die Luftqualität innerhalb der Gebäude zehn Mal schlechter geworden. Durch die hohe CO2-Konzentration sind die Menschen krank geworden. Wir haben unseren Ansatz überdacht: Es geht um Effektivität, nicht um Effizienz. Wir schauen nicht, wie wir die einzelnen negativen Umweltfaktoren minimieren, sondern, dass das Gebäude in der Summe einen positiven ökologischen Fußabdruck hat.



Bepflanzte Hausfronten säubern die Luft, bringen Biodiversität und kühlen die Umwelt im Sommer. Das Gebäude reduziert den Feinstaubanteil in der Luft um 30 Prozent, in einem Umkreis von 500 Metern. Alle Materialien sind wiederverwertbar. Das Gebäude hat 50 Millionen Euro gekostet. Das entspricht circa den jährlichen Kosten für die Verwaltungsmitarbeiter. Nur ein Prozent der jährlichen Kosten zahlen wir für die Energie. Der Fokus darauf, ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, macht sich auch wirtschaftlich bezahlt. Nur ein Prozent Krankmeldungen weniger bedeuten 500.000 Euro Produktivität extra, jedes Jahr. Mitarbeiter, die im Umkreis von 10 Kilometer von der Verwaltung wohnen, müssen eine Gebühr zahlen, wenn sie mit dem Auto zur Arbeit fahren wollen. Dafür stellen wir ihnen auf der anderen Seite ein Fahrrad zur Verfügung. Nur 15 Mitarbeiter zahlen die Gebühr um mit dem Auto zu kommen, 500 fahren mit dem Rad, der Rest nutzt öffentliche Verkehrsmittel oder kommt zu Fuß.“