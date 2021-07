Karl Lauterbach „Johnsons Feldexperiment an der Bevölkerung ist verantwortungslos“

In Großbritannien sterben zwar weitaus weniger Covid-Erkrankte als noch während der letzte großen Welle vor einem halben Jahr. Die Quote vollständig Geimpfter liegt mit 54 Prozent höher als in Deutschland. Die Delta-Variante breitet sich jedoch rasant aus. Die Landesregierungen in Nordirland, Wales und Schottland warten mit so weitreichenden Öffnungsschritten derzeit noch ab.