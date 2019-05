Karl Marx statt Ludwig Erhard Der Prüfungsstoff für das Abitur 2019 irritiert

Im Inhaltsfeld Europäische Union schreibt der Prüfungskanon unter anderem Wissen über die „Perspektiven einer vertieften und erweiterten EU“ vor, was ich, obgleich großer Europa-Fan, komisch finde in einer Zeit, in der die Fliehkräfte dramatisch zunehmen und der Brexit bevorsteht. Auch „Auseinandersetzungen über die Staatsverschuldung“ zählen zum ministeriell erwarteten Prüfungswissen, und explizit wird dabei die Kenntnis „alternativer Bewältigungsmöglichkeiten“ gefordert. Ich nehme an, dass mit „Alternative“ zum Beispiel eine Transferunion und Schuldenschnitte gemeint sind (anstelle der Konsolidierung maroder Staatshaushalte). Muss man als Schüler das Konzept der Austerität verdammen, um eine gute Note zu bekommen?



Im Inhaltsfeld „Globale Strukturen und Prozesse“ geht es um „Merkmale, Dimensionen und Auswirkungen der Globalisierung“ und es gibt einen eigenen Unterpunkt für „Globalisierungskritik“. Es heißt nicht „Pro und Contra Globalisierung“. Es heißt „Globalisierungskritik“, was impliziert, dass Globalisierung irgendwie von Übel ist. Ich hatte daher ein latent schlechtes Gefühl, als ich mit meinem Sohn darüber sprach, dass in Asien und Lateinamerika durch die internationale Arbeitsteilung viele Millionen Menschen der Armut entkommen sind.