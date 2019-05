Mittelstand über Bewerber „Die schulischen Kenntnisse haben sich verschlechtert“

„Die Kenntnisse im Fach Mathematik haben sich in den vergangenen Jahren insgesamt verschlechtert“, sagt Klaus Fischer. Mit diesem Urteil über junge Berufsanfänger steht der Inhaber des Weltmarktführers für Dübel aus dem badischen Waldachtal nicht allein. „Entsprechende Rückmeldungen erhalten wir auch von Berufsschulen und Dualen Hochschulen. Teilweise müssen wir vor allem in den technischen Ausbildungsberufen Nachhilfe geben. Wir prüfen derzeit, dies generell für alle Auszubildenden anzubieten.“ Die Unternehmen müssten also, so Fischer, „in der Ausbildung nachholen, was an den Schulen versäumt wurde.“