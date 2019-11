„Kein Putschversuch“ Merz: Kramp-Karrenbauer hat unser aller Unterstützung verdient

Fast zeitgleich mit der Rede Merzs hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Mitglieder ihrer Partei aufgefordert, die eigene Politik nicht nur schlecht zu reden. „Ich will ganz offen sagen, dass mir bei manchem, was wir in den letzten Wochen diskutiert haben, an der ein oder anderen Stelle die Fantasie fehlt, wie wir glauben, die Bürgerinnen und Bürger für uns begeistern zu können“, sagte sie am Samstag in Brühl bei Bonn.