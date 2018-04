Keine Krawalle bei Demos erwartet: Zum 1. Mai dürfte es in Hamburg ruhig bleiben – das sind die Gründe

Am Dienstag steht der Maifeiertag an, Krawalle sind da fast schon Tradition. Schon in den letzten Jahren war der Tag der Arbeit in Hamburg gewalttätiger als in der einstigen Krawall-Hochburg Berlin-Kreuzberg. Diesmal jedoch signalisiert die Polizei Entwarnung. „Wir erwarten einen ruhigen Verlauf“, sagte ein Polizeisprecher dem Handelsblatt. Die Polizei sei zwar vorbereitet, aber „gelassen professionell“. „Krawalltouristen werden wir nicht ansatzweise dulden“, sagte der Sprecher.