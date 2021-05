Klimapolitik Schulze: Bundesregierung plant Sofortprogramm zum Klimaschutz

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat angekündigt, zum geänderten Klimagesetz in den kommenden Wochen auch ein Sofortprogramm mit Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaziele vorzulegen. „Wir sind uns in der Regierung einig, dass es auch ein weiteres Sofortprogramm geben wird“, sagte Schulze am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“.