Klimaproteste in Bremerhaven: Greenpeace beklebt SUVs mit „Klimakiller“-Bannern

Gegen die Umweltverschmutzung durch große und schwere Autos protestierten Greenpeace-Aktivisten am Samstag in Bremerhaven. An einem Schiff mit geladenen Sportgeländewagen (SUV) hängten sie ein Banner mit dem Slogan „Klimakiller an Bord“ auf. Auch auf der Laderampe zeigten die Aktivisten Banner.