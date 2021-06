Klimaschutz: Bundesregierung plant Quote für Abnahme von grünem Stahl durch Autobranche

Die Bundesregierung plant eine Quote für die Abnahme von grünem Stahl durch die Autoindustrie. „Um grüne Leitmärkte für klimaneutrale und recycelte Grundstoffe anzureizen, wird ein Dualismus aus Einführung von Produktquoten für CO2-effiziente Produkte und Förderung der Mehrkosten in einer Übergangszeit umgesetzt“, heißt es in dem Reuters am Sonntag vorliegenden Entwurf für das „Klimaschutz Sofortprogramm 2022“. „Das Programm wird für grünen Stahl in der Automobilindustrie eingeführt.“ Quotenregelungen sollen demnach auf für weitere Grundstoffbranchen geprüft werden.