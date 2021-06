Medienbericht: Regierung plant doch keine Solardach-Pflicht für Neubauten

Auch die Energiesparvorschriften sollen demnach weniger scharf ausfallen. Zudem sei der Plan, die Vermieter an den Kosten der CO2-Abgabe zu beteiligen, vom Tisch. Ein Regierungssprecher sagte dazu, man befinde sich weiterhin in der Ressortabstimmung. Geplant sei am Mittwoch ein Kabinettsbeschluss über ein Finanz-Tableau zum Klimaschutz in Höhe von mehr als acht Milliarden Euro für den Haushalt 2022.