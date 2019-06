Klimaschutz: Wirtschaftsminister Altmaier zurückhaltend bei der Kerosinsteuer

„Wir haben – und das ist mein Ziel – wir haben allen Grund, bei dem was wir tun, die Bürgerinnen und Bürger möglichst wenig zu belasten.“ Auf die Frage, ob die Bürger für den nächsten Sommerurlaub mit teureren Flugreisen rechnen müssten, sagte Altmaier, er bitte um Verständnis, es gebe einen klaren Fahrplan, was die Klimaschutzmaßnahmen angehe. Im Moment würden alle Vorschläge gesammelt. Die Bundesregierung werde sich in den weiteren Tagungen des Klimakabinetts darauf verständigen, welche Maßnahmen vordringlich seien und in welcher Reihenfolge umgesetzt würden. Dem könne und wolle er nicht vorgreifen.