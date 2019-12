Kommunalpolitiker Forderung aus Sachsen-Anhalt-CDU: Möritz soll Posten ruhen lassen

Allerdings hatte die CDU-Spitze bereits parteiintern reagiert. In einer am Montag verschickten Nachricht an alle Landesverbände verpflichtete sie „ALLE in der CDU ... sicherzustellen, dass totalitäres Denken in unseren Reihen ausgeschlossen ist“. Zugleich hieß es: „Wer politisch radikal war und sich zum Bruch mit dieser Szene entscheidet, den sollten wir bei diesem Weg unterstützen.“ Dabei sei jeder Einzelfall genau zu prüfen.