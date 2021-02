Konjunktur: DIW-Chef Fratzscher: Wirtschaftsboom 2021 keineswegs ausgemachte Sache

Top-Ökonom Marcel Fratzscher warnt vor überzogenen Erwartungen an einen Aufschwung im laufenden Jahr. „Der wirtschaftliche Ausblick hat sich massiv eingetrübt“, sagte der Präsident des Berliner Instituts DIW am Mittwoch bei einem Online-Gespräch des Vereins der Ausländischen Presse in Deutschland (VAP). Es sei wohl möglich, dass der Lockdown über Mitte Februar hinaus verlängert werde.