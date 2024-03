Konjunktur: Wirtschaftsweise: Wachstumsprognose muss vermutlich nach unten korrigiert werden

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Einwicklung wird nach Auskunft der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm die Wachstumsprognose für Deutschland nach unten korrigieren. „Wir hatten 0,7 Prozent Wachstum für das laufende Jahr prognostiziert, das lässt sich vermutlich nicht halten“, sagte Grimm den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Sonntag vorab. „Wir sind in einer Stagnationsphase und die ungünstige Demografie reduziert unser Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren deutlich“, erklärte die Nürnberger Ökonomin.