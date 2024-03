Krankenhaus-Reform Entscheidend ist, was NICHT in Lauterbachs Plänen steht

Das Geld geht an Häuser, die teils Hervorragendes bieten. Es geht aber auch an Häuser, die seit Corona zu gering ausgelastet sind und zugleich unter Personalmangel und hohen Energiekosten leiden. Die sich in Ballungszentren nicht immer mit großartiger Ausstattung um Patienten balgen und in denen viel mehr operiert wird als in Nachbarländern – oft mit mäßigem Ergebnis. Es geht auch um regional wichtige Kliniken, die pleitegehen. Weil auf dem Land zudem die Arztpraxen fehlen, fühlen sich die Menschen abgehängt.