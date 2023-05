Krise der Ampelkoalition Ist da jemand?

Wo ist der Kanzler? Nun, räumlich lässt sich die Frage einfach beantworten: Am Mittwoch redete er in Köln beim Deutschen Städtetag und in Frankfurt bei der 25-Jahresfeier der Europäischen Zentralbank, am Donnerstag traf er den ChatGPT-Entwickler Sam Altman, um über künstliche Intelligenz zu debattieren, gestern dann reiste Olaf Scholz in die estnische Hauptstadt Tallinn, um an Treffen der baltischen Regierungschefinnen und -chefs teilzunehmen.