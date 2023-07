Kühnert fordert Urteil zur Mietpreisbremse: „Viele weitere Schritte sind nötig“

„Das ist eine wichtige Stärkung des Mieterschutzes in Deutschland. Die Mietpreisbremse wird künftig deutlich lebensnäher genutzt werden können“, kommentiert Kühnert die Entscheidung. Das Gericht habe bei seiner Entscheidung die schwierige Situation vieler Mieter erkannt, „die in neu abgeschlossenen Mietverhältnissen in aller Regel Verstöße gegen die Mietpreisbremse nicht unmittelbar nach Vertragsabschluss geltend machen.“



