Kurz vor Ende der Abstimmung: Beteiligung an Türkei-Wahl in Deutschland steigt deutlich

Damit näherte sich die Wahlbeteiligung der Quote beim türkischen Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr, bei dem 48,8 Prozent der in Deutschland registrierten Wähler ihre Stimme abgegeben hatten. Alleine am Montag stimmten etwas mehr als 77.000 Türken in Deutschland ab, am Sonntag waren es mehr als 100.000 gewesen. Auch in anderen Ländern außerhalb der Türkei endete die Wahl am Dienstag. Auslandstürken können aber noch bis zum Wahltag in der Türkei am kommenden Sonntag an Grenzübergängen der Türkei wählen. Insgesamt konnte außerhalb der Türkei in 60 Ländern abgestimmt werden.