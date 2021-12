Landesverband Baden-Württemberg Michael Theurer bietet sich für Bundesvize-Posten der FDP an

Baden-Württembergs FDP-Landeschef Michael Theurer hat den Posten des Bundesvize für seinen eigenen Landesverband eingefordert – und sich selbst dafür angeboten. Mit dem Blick auf die Bundespartei und das Abschneiden sei klar, dass die FDP in Baden-Württemberg den Anspruch erhebe, in der engsten Parteiführung mit einem stellvertretenden Bundesvorsitzenden vertreten zu sein, sagte Theurer den „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Donnerstag) in Karlsruhe mit Verweis auf das Ergebnis bei der Bundestagswahl.