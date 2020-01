Landwirtschaft Klöckner offen für Genschere bei Zucht von Kulturpflanzen

Landwirtschaft habe sich schon immer verändert, sei schon immer im Fluss und in Entwicklung gewesen, sagte Klöckner vor der Internationalen Grünen Woche, die am 17. Januar in Berlin beginnt. Dabei nannte sie die Forschung an nicht-chemischen Alternativen im Pflanzenschutz und Überlegungen zu einer Präzisionslandwirtschaft. „Dünger und Pflanzenschutz können so punktgenau aufgetragen werden, der Einsatz verringert sich.“