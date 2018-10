Leerstand in Deutschland „Super Gebäude, aber falsche Stadt“

Nicht überall in Deutschland haben Städte Probleme mit leerstehenden Firmengebäuden. In industriell starken Regionen sei es schwierig, noch leerstehende Gewerbeimmobilien oder Produktionsstätten zu finden, sagt DIHK-Expertin Fuchs. „Aus Düsseldorf und München wissen wir beispielsweise, dass es gar keine frei verfügbaren Gewerbeflächen mehr gibt und nun versucht wird, gemeinsam mit dem Umland neue Wirtschaftsstandorte zu erschließen.“

In manchen Städten werden einstige Produktionsstandorte umfunktioniert – und zum Wohnraum gemacht. Die Umwandlung nehme gerade in Städten, in denen bezahlbarer Wohnraum Mangelware ist, zu, sagt der Städtebauexperte beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, Norbert Portz. Heute sei es sowohl bau- als auch immissionsrechtlich einfacher, Wohnungen in ehemalige und jetzt leerstehende Gewerbegebäude unterzubringen. Wo einst Fabriken mit viel Lärm und rauchenden Schornsteinen angesiedelt waren, seien diese Negativerscheinungen heute oft verschwunden.