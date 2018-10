Bauen auf der Müllhalde Wo Konzerne ihre Hauptquartiere errichten

In Deutschland verließ der Stahlkonzern ThyssenKrupp schon 2010 Düsseldorf und kehrte ins „bodenständige“ Ruhrgebiet zurück, auf das historische Krupp-Gelände am Rande der Essener Innenstadt. „Back to the roots“ - Zurück zu den Wurzeln - lautete die Devise. Der neue Standort war aber alles andere als eine Billiglösung. Schon der erste Bauabschnitt kostete rund 300 Millionen Euro.



Die Deutsche Börse AG kehrte schon vor Jahren Frankfurt den Rücken und bezog im etwa fünf Kilometer entfernten Eschborn ein Gebäude mit Glasfassade. Das Unternehmen spart so nach damaligen Angaben jährlich etwa 60 Millionen Euro Gewerbesteuer ein.



Und der Zahlungsabwickler und Dax-Neuling Wirecard sitzt ziemlich unscheinbar im Münchner Vorort Aschheim. Doch das ist noch lange nicht die Regel in der bayerischen Landeshauptstadt, in der viele Unternehmen noch betont repräsentativ residieren: Der Versicherer Allianz hat seine Zentrale am Englischen Garten, die Münchener Rückversicherung sitzt in einem prachtvollen Palais - und der Siemens-Sitz ist in der Altstadt nahe der Feldherrnhalle zu finden.