Lindner-Vorschlag Eine höhere Pendlerpauschale ist ökonomischer Unfug

FDP-Chef Christian Lindner prescht mit der Idee einer höheren Pendlerpauschale vor. Er will Berufstätige, die zu ihrem Arbeitsplatz pendeln, von 2023 an schon ab dem ersten Kilometer stärker entlasten. So sollen die hohen Spritpreise abgefedert werden. Da die Pauschale unabhängig vom Verkehrsmittel gelte, setze sie auch ökologische Anreize, sagt Lindner.