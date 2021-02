Lockdown-Verlängerung Aufschwung dank Lockdown

Dreimal schon sprang das Schicksal mit den Bundesbürgern gütiger um als mit anderen. Es wäre fahrlässig, wenn Bundesregierung und Ministerpräsidenten diese Fügung verspielen, diese Erkenntnis beiseite wischen würden. Nach allen, was wir wissen, besteht offenbar jetzt noch die Chance zu verhindern, dass eine der bekannten Virusmutationen die Bundesrepublik in vergleichbarem Ausmaß erfasst und umwirft. Man möge sich deshalb nur kurz deutsche Infektionszahlen im hohen fünfstelligen Bereich vor Augen führen (mit allen Folgen für Intensivstationen und Todesfälle) – wäre dann ein Lockdown selbst bis weit in dem März hinein nicht die einzig erträgliche Aussicht?



Selbstverständlich gibt es für keines dieser Szenarien Gewissheit. Umso mehr gilt das Gebot der Vorsicht. So sehr sich – vor allen anderen – Schüler und Eltern, all die betroffenen Selbstständigen und verzweifelten Unternehmer samt ihrer Angestellten einen schnellen Einstieg in den Ausstieg aus dem Lockdown sehnlichst herbeiwünschen: käme er zu früh und müsste dann im April oder Mai wieder zugemacht werden, wäre das noch schlimmer. Für gesundheitlich Gefährdete. Für die Wirtschaft. Schreiben wir also die nächsten Wochen ab.