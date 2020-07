Lothar Binding SPD-Finanzpolitiker will Abgeltungsteuer auf Zinserträge abschaffen

Für Binding ist die Überführung der Abgeltungsteuer in den Einkommensteuertarif eine Frage der Gerechtigkeit: „Dann bezahlen geringe Einkommen wie bisher keine Einkommensteuer, mit steigendem Einkommen steigt auch die Steuer, die dann ab 270.501 Euro bei 45 Prozent liegt.“ Bei Veräußerungsgewinnen und Dividenden will Binding dagegen an der Abgeltungsteuer festhalten.