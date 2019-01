 Luftbelastung: Kretschmer: Debatte um Grenzwerte und Tempolimit schadet Deutschland

Internationale Lungenfachärzte hatten zuvor einer Gruppe von mehr als 100 Lungenfachärzten widersprochen, die die Debatte angestoßen hatten, indem sie die geltende Feinstaub- und Stickoxidgrenzwerte in Frage stellten. Das Forum der Internationalen Lungengesellschaften (FIRS) stimme den nationalen deutschen Standards, den europäischen Standards und denen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nachdrücklich zu, hieß es in einer in der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ veröffentlichten Stellungnahme.