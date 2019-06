Maut: Bund will Parlament über Maut-Verträge informieren

BerlinNach dem Scheitern der geplanten Pkw-Maut will das Bundesverkehrsministerium das Parlament über die schon geschlossenen Betreiber-Verträge informieren. Es werde sichergestellt, dass dem Bundestag die Verträge „in geeigneter Form“ zugänglich gemacht werden, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin.