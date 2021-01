Metalltarifrunde: IG Metall bereitet Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen vor

Die IG Metall will in den laufenden Tarifverhandlungen trotz Lockdown nicht auf betriebliche Protestaktionen verzichten. „Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor“, sagte der Bezirksleiter der IG Metall NRW, Knut Giesler, im Interview mit der WirtschaftsWoche. Schon Anfang März, wenn die Friedenspflicht endet, könne es zu ersten Warnstreiks kommen. Die Bezirksleitung sei seit Dezember in entsprechenden Planungen mit ihren regionalen Geschäftsstellen und frage derzeit detailliert ab, wie die wirtschaftliche Lage in den Betrieben sei. Giesler: „Ende Februar werden wir genau wissen, wo Warnstreiks sinnvoll sind und wo nicht.“