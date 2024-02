Migration So funktioniert die Bezahlkarte für Asylbewerber

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Sonntag (4. Februar) im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ an, Bargeldzahlungen an Asylbewerber rascher und umfassender einzuschränken als andere Bundesländer. „Unsere Bezahlkarte kommt schneller und ist härter“, sagte der CSU-Chef demnach. „Während die Karte woanders erst ausgeschrieben wird, starten wir schon in einem Monat die Tests in der Praxis.“ Der Zeitung zufolge ist ein Pilotprojekt in vier Kommunen geplant. Lesen Sie hier mehr zum Sonderweg in Bayern.