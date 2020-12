Militärübung im Pazifik: Japan plant erstes Manöver mit Frankreich und den USA

China hat zwar erklärt, seine Absichten in der Region seien friedlich. Dennoch zeigt sich Japan besorgt wegen einer zunehmenden Aktivität der chinesischen Marine rings um die Gruppe kleinerer Inseln im Ostchinesischen Meer. Diese Inselgruppe wird in Japan Senkaku genannt, in China Diaoyu. Japan hat China wiederholt vorgeworfen, in seine Hoheitsgewässer eingedrungen zu sein.