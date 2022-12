Mindestlohn 2023 So hat sich der Mindestlohn seit seiner Einführung entwickelt

Darüber hinaus wurde auch auf EU-Ebene eine Entscheidung getroffen, die die Entwicklung des Mindestlohns in den kommenden Jahren in den EU-Ländern beeinflussen könnte. Denn die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich auf einheitliche Standards für Mindestlöhne in der Europäischen Union geeinigt. Laut Dennis Radtke (CDU), Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments, regeln diese Standards, wie gesetzliche Mindestlöhne festgelegt, aktualisiert und durchgesetzt werden sollen. Darüber hinaus sehe das Gesetzesvorhaben vor, dass EU-Länder Aktionspläne festlegen müssen, um die Tarifbindung zu steigern, wenn deren Quote unter 80 Prozent liegt.