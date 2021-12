Ministerpräsidentenkonferenz: Beendet den Blindflug bei den Corona-Daten!

Die Ministerpräsidentenkonferenz, die am heutigen Dienstag über einen Lockdown nach Weihnachten entscheiden wird, fischt dagegen im Trüben. Experten gehen davon aus, dass die Omikron-Variante in Deutschland weiter verbreitet ist, als bisher angenommen. Der hohe Anteil an Infektionen mit Omikron in Ländern wie Großbritannien und Dänemark, die stark sequenzieren, spricht dafür.