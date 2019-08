Misshandlungsvorwürfe: Grüne fordern EU-Maßnahmen nach mutmaßlicher Gewalt gegen Migranten

Die Grenzschutzagentur hatte sich am Montag gegen die Vorwürfe verwehrt. „Frontex bestreitet kategorisch jede Beteiligung seiner Beamten an Verletzungen der Grundrechte“, hieß es. Die in den Berichten genannten Länder stehen für ihren Umgang mit Migranten schon länger in der Kritik. Ungarn wird beispielsweise immer wieder vorgeworfen, seine Grenzpolizisten würden Migranten und Flüchtlinge misshandeln, die sie an der Grenze zu Serbien aufgriffen.