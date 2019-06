Mit Öffnungsklausel Bundesregierung billigt Grundsteuerreform

Die Bundesregierung hat die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Reform der Grundsteuer auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wurde im Umlaufverfahren vom Kabinett gebilligt, teilte das Ministerium am Freitag mit. Der Bundestag soll darüber kommende Woche in erster Lesung beraten. „Die gute Nachricht für die Steuerzahler ist, dass sie insgesamt nicht höher belastet werden“, erklärte Scholz. Künftig sollen der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle bei der Berechnung der Grundsteuer spielen, die 2018 rund 14 Milliarden Euro in die Kassen der Kommunen spülte. Eine Öffnungsklausel erlaubt aber jedem der 16 Bundesländer, eigene Regeln aufzustellen.