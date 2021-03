Mobilitätsreform Taxi oder Uber? Leider nichts so richtig!

Wer zurückblickt auf die Amtszeit von Verkehrsminister Andreas Scheuer, wer nicht die Pleiten sucht, die gescheiterte Pkw-Maut etwa, die holprige Autobahnreform, das überflüssige Funklochamt, wer stattdessen politischen Mut und Gestaltungwillen finden möchte, der könnte sich an den 21. Februar 2019 erinnern. Damals demonstrierten in Berlin Hunderte Taxifahrer gegen eine Öffnung des Fahrdienstmarktes für Uber und Co.