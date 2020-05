Monika Schnitzer Neue Wirtschaftsweise kritisiert „fatale Abhängigkeit“ von Autoindustrie

Nach der Finanzkrise habe Deutschland es verpasst, so viel in die Zukunft zu investieren, wie es notwendig gewesen wäre, sagte Schnitzer der WirtschaftsWoche weiter. Dass Deutschland trotzdem sehr gut durch diese Zeit gekommen sei, habe viele Gründe wie niedrige Zinsen und boomende Absatzmärkte in China und den USA. Die Deutschen sollten aber „nicht naiv sein und glauben, das wird schon alles irgendwie so weitergehen“.