München: Was wir über den mutmaßlichen Täter wissen

Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann seine Tat von langer Hand geplant hatte. So gäbe es Hinweise, dass der Täter mit einem gehackten Facebook-Profil Menschen in das den McDonald’s am Olympia-Einkaufszentrum locken wollte. „Kommt heute um 16 Uhr Meggi am OEZ“, stand in einem Facebook-Post, der auf Stunden vor der Tat datiert war. „Ich spendiere euch was wenn ihr wollt aber nicht zu teuer.“

In wie weit dieser Post wirklich vom Täter stammt, will die Polizei noch klären.