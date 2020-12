Sie sind selbst mehrfacher Unternehmer mit Sitz in Münster, Ihre IHK musste in Folge des Urteils aus dem DIHK austreten. Was nervt Sie am Kammersystem eigentlich so sehr, dass Sie sich seit 2007 durch alle Instanzen geklagt haben?

Die Mitgliedschaft in den Kammern ist eine Zwangsmitgliedschaft. Das ist ein Überbleibsel aus dem Faschismus, die Pflicht gibt es in dieser Form in Europa nur noch in Deutschland und Österreich. Allein schon aus historischen Gründen will ich da raus, ich hab‘ mich noch nie gerne zu etwas zwingen lassen und bin damals als junger Mann auch lieber neun Monate ins Gefängnis gegangen als zur Bundeswehr. Aber das Bundesverfassungsgericht hat 2017 erneut bestätigt, dass Pflichtmitgliedschaft in den Kammern rechtmäßig ist. Daran werde ich also nicht viel ausrichten können.