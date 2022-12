Nach der Rechnungshofs-Rüge „Wir benötigen die Einsparungen dringend für die Ausrüstung“

Es war eine Rüge zur Unzeit. Gerade erst hatte ein Streit um den Munitionsmangel für heftige Kritik an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) gesorgt. Dann kamen Ungereimtheiten beim Kauf des neuen F-35-Tarnkappenbombers hinzu, die belastende Schlagzeilen produzierten. Und am Ende löste Anfang der Woche auch noch ein Prüfbericht des Bundesrechnungshofs neuen Ärger aus. Die Prüfer warfen dem Ministerium vor, Corona-Mittel von rund 154 Millionen Euro für Mieten und Pachten der Bundeswehr ausgegeben zu haben, anstatt sie wie ausgemacht für Investitionen in Rüstung und Digitalisierung zu verwenden.