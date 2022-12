Zeitenwende Christine Lambrecht wird zur Belastung der Regierung

Mit jedem Anlass, zu dem solche Geschichten hinter vorgehaltener Hand erzählt werden, wächst der Frust ein Stückchen mehr. Das Vertrauen für Lambrecht, es war nie riesig in den eigenen Reihen. Erst recht nicht im Ministerium oder der Rüstungsindustrie. Aktuell reißen die Beschwerden aber gar nicht mehr ab. Sie werden ganz öffentlich von Verbündeten wie Gegnerinnen vorgetragen. Bundeskanzler Olaf Scholz sollte sich dieser Tage der Frage widmen, wie lange er dieser Live-Demontage seiner Ministerin noch zusehen möchte. Und ob diese Demontage nicht auch ein Grund dafür ist, warum es mit der militärisch-finanziellen Umsetzung seiner Zeitenwende nicht so recht klappen mag.



Lesen Sie auch: Die Zeitenwende in Deutschland stockt – deutsche Rüstungsfirmen haben einen Plan B



Immerhin begann die Kritik an Lambrecht bereits zu Beginn der Legislatur: Sie habe den Job eigentlich gar nicht machen und stattdessen Innenministerin werden wollen, hieß es damals. Es folgten Negativschlagzeilen rund um ein Reisefoto ihres Sohnes aus einem Bundeswehr-Hubschrauber. Leidige Diskussionen um zu wenige Waffenlieferungen in die Ukraine. Und dann? Geriet ausgerechnet die milliardenschwere Wieder-Ausrüstung der Bundeswehr ins Stocken, die nun einmal in Lambrechts Verantwortung fällt.