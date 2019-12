Nach Führungswechsel Das hat die SPD auf ihrem Parteitag beschlossen

Festhalten an der großen Koalition, längeres Arbeitslosengeld, weniger Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher: Die SPD will vorerst weiter mit CDU und CDU regieren sowie den Sozialstaat grundlegend reformieren. Aber auch noch andere Projekte haben die Delegierten des Parteitages in Berlin beschlossen. Die Beschlüsse der Sozialdemokraten in der Übersicht: