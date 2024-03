Nächstes Kapitel im Maut-Desaster Wer kann denn so blöd sein?

Doch dabei dürfte es nicht bleiben, denn das Gericht urteilte in einem sogenannten Musterverfahren, stellvertretend für bald 40.000 ähnlich gelagerte Fälle. Insgesamt könnte sich das Erstattungsvolumen für Bund und Steuerzahler auf bis zu eine Milliarde Euro summieren, kalkuliert der Anwalt der Spedition. Noch ist offen, in wie vielen Fällen Ansprüche eventuell verjährt sind. Doch selbst wenn nur die Hälfte der Kläger Erfolg hat, wäre die Schadenssumme am Ende sogar gut doppelt so hoch wie der Schadensersatz, den der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) Bund und Bürgern bereits mit seiner Voreiligkeit bei der Vergabe des Mautauftrages eingebrockt hatte.